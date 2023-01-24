شاهد موهبة حبيبة أيمن فنانة تشكيلية لا يتجاوز عمرها 10 سنوات في دمياط..صور

على الرغم من صغر سنها، حيث لم تتجاوز مرحلة التعليم الابتدائي، إلا أنها موهبة فنية تنم عن مشروع فنان تشكيلي مميز في محافظة دمياط؛

"اليوم السابع" التقى مع موهبة فنية تبدع في مجال الفن التشكيلي، وهي

حبيبة أيمن ابنة محافظة دمياط البالغة 10 سنوات فنان تشكيلية رغم صغر سنها تهوي الرسم وتبدع في الفنون .

تقول حبيبة أيمن: أحب الرسم وأهوى الفنون منذ الصغر عندما كان عمري 4 سنوات و دربت نفسي وشاركت في عدة ورش لتنمية مهارتي وموهبتي ورسمت عدة لوحات منها لوحة حجم كبير لوحة صامتة، و بورتريهات ولوحات متنوعة وحصلت على عدة تكريمات وحصلت على لقب رئيس قسم البراعم في منتدى آفاق ،لقب سفيرة الفن في مؤسسة العراق وعدة شهادات تقدير ،وشهادة نجمة الإبداع و لقب أميرة الفن عام 2021،وشاركت بعدد من اللوحات في معرض افريقي

وأضافت حبيبة أيمن: أتمنى أن أكمل دراستي في هذا المجال، وأن أكون فنانة تشكيلية معروفة وأجتهد لعمل معارض خاص بي مستقبلا، وأوجه التحية لكل من وقف بجانبي وفي مقدمتهم بابا وماما على تشجيعهم لي وكذلك إخوتي وأصدقائي.