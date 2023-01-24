"سوناك" يأمر مستشاره للأخلاقيات بالتحقيق فى ضرائب رئيس حزب المحافظين

كتبت: نهال ابو السعود

طلب رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك من مستشاره المستقل للأخلاقيات النظر في الشئون الضريبية لرئيس حزب المحافظين نديم الزهاوي، وقال: "هناك أسئلة بحاجة لإجابة" حول القضية.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يواجه رئيس حزب المحافظين الزهاوي دعوات للاستقالة ، بعد أن تبين أنه دفع غرامة إلى مصلحة الضرائب والمدفوعات والجمارك HMRC بسبب ضرائب لم يتم دفعها كجزء من نزاع بملايين الجنيهات الإسترلينية، وقال إنه واثق من أنه تصرف بشكل صحيح طوال الوقت.

في زيارة إلى مستشفى في نورثهامبتونشاير ، قال ريشي سوناك للصحفيين: "النزاهة والمساءلة أمران مهمان حقًا بالنسبة لي ، ومن الواضح في هذه الحالة أن هناك أسئلة تحتاج إلى إجابة .. لهذا السبب طلبت من مستشارنا المستقل الوصول إلى جوهر كل شيء ، والتحقيق في الأمر بشكل كامل وإثبات جميع الحقائق وتقديم المشورة لي بشأن التزام نديم الزهاوي بالقانون الوزاري"، وأضاف أن الزهاوي سيبقى رئيسًا لحزب المحافظين أثناء التحقيق ووافق على "التعاون الكامل".

من جانبه، قال الزهاوي في بيان إنه يرحب بالتحقيق ويتطلع إلى "شرح حقائق هذه القضية" للسير لوري ماجنوس ، مستشار رئيس الوزراء المستقل ، وأضاف: "من أجل ضمان استقلالية هذه العملية ، ستفهمون أنه لن يكون من المناسب مناقشة هذا الموضوع مرة أخرى ، حيث أواصل واجباتي كرئيس لحزب المحافظين".

ومع ذلك ، دعت المعارضة إلى إقالة الزهاوي من منصبه على الفور، الا ان حلفائه في حزب المحافظين قالوا في تصريحات لبي بي سي إنه مصمم على البقاء كرئيس لحزب المحافظين ، على الرغم من الضغوط المتزايدة بشأن شؤونه الضريبية.

قالت هيئة الإذاعة البريطانية أن النزاع قد تم حله بين يوليو وسبتمبر من العام الماضي ، عندما كان مستشارًا للصحة، وأن المبلغ الإجمالي المدفوع في المنطقة يبلغ حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني ، بما في ذلك غرامة مالية.

كانت الضريبة مرتبطة بمساهمة في YouGov ، شركة الاستطلاعات التي شارك في تأسيسها عام 2000 قبل أن يصبح عضوًا في البرلمان.