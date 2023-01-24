سفير مصر فى بروكسل يبحث ملفات التعاون الثنائى مع كبار المسئولين فى لوكسمبورج

بروكسل (أ ش أ)

بحث سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج الدكتور بدر عبد العاطى، خلال مجموعة من اللقاءات الموسعة مع كبار المسئولين فى لوكسمبورج، علاقات التعاون مع مصر وسبل تطويرها في المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والتجارية، إلى جانب جذب الاستثمارات والتعاون في مجال طرح السندات الخضراء، فضلا عن تمويل المشروعات التي تم الاتفاق عليها في إطار مخرجات مؤتمر تغير المناخ (COP27) من جانب بنك الاستثمار الأوروبى.

واستهل سفير مصر اللقاءات- التي جاءت على هامش مشاركته في حفل الاستقبال السنوي، الذي يستضيفه الدوق الأكبر "هنري"، دوق لوكسمبورج للسفراء المعتمدين لدي بلاده- مع رئيس برلمان لوكسمبورج فيرناند أوتجين، والذي أثنى على العلاقات المتميزة التي تجمع بلاده بمصر في مختلف المجالات، وتطلعه لمزيد من تعميق ودعم هذه العلاقات خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن تعميق التعاون البرلماني بين البلدين، خاصة مع قرار برلمان لوكسمبورج تشكيل مجموعة صداقة برلمانية مع مصر.

كما التقي السفير عبدالعاطي رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان لوكسمبورج النائب إييف كروشتن، الذي أشاد خلال اللقاء بالنجاح المصري في تنظيم واستضافة مؤتمر تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر الماضي، ومخرجاته الإيجابية، مثنيا بشكل كبير على دور الرئاسة المصرية في عملية التحول الأخضر وفي إطار العمل المناخي الدولي وأيضا على مستوى قارة إفريقيا، كما تم خلال اللقاء تناول عدد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمتان الليبية والسورية.

من جانب آخر، التقى السفير عبد العاطي بنائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبى جيلسومينا فيجليوتي، حيث تم تناول أوجه التعاون القائم بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي والمشروعات التي يقوم بتنفيذها في مصر، لاسيما في مجالات البيئة والتحول الأخضر والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المشاركة في تنفيذ مخرجات مؤتمر تغير المناخ (COP27) في إطار برامج التعاون التي تم الاتفاق عليها مع مصر في مجالات المياه والكهرباء والزراعة والأمن الغذائي.

كما التقى السفير المصري بكل من رئيسة بورصة لوكسمبورج جولي بيكر، ورئيس اتحاد الغرف التجارية في لوكسمبورج كارلو تيلين، حيث تم تناول أوجه التعاون القائم مع مصر في مجال تقديم الخدمات المالية، وطرح السندات الخضراء، فضلا عن فرص الاستثمار القائمة في مصر، وسبل تعزيز دور الشركات اللوكسمبورجية في السوق المصري.