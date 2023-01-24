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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24-1-2023 أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء، 24 يناير 2023 01:11 م
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24-1-2023 أمام الجنيه المصرى يورو
كتبت - ريهام الباشا

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ننشر سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 24-1-2023، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 32.27 جنيه للشراء، و32.51 للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 32.39 جنيه للشراء، و32.63 للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 32.40 جنيه للشراء، و32.51 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

32.40 جنيه للشراء.
 
32.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

32.27 جنيه للشراء.
 
32.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

32.27 جنيه للشراء.
 
32.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

32.39 جنيه للشراء.
 
32.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

32.43 جنيه للشراء.
 
32.59 جنيه للبيع.
  

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

32.39 جنيه للشراء.
 
32.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

32.38 جنيه للشراء.
  
32.62 جنيه للبيع.

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