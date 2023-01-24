زعيمة المعارضة الفرنسية ترفض توريد دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا

كتب أحمد علوى

أعلنت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المعارض في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، أنها تعارض توريد دبابات ثقيلة لأوكرانيا.

وقالت لوبان لقناة "BFMTV" الفرنسية: "أرفض توريد الدبابات الثقيلة إلى أوكرانيا ولقد تحدثت عن ذلك وأعتقد أنه قد يؤدي إلى تفاقم الصراع وألا نقوم بتدويل الصراع من خلال توفير الأسلحة الثقيلة إنه خطر كبير وخطر على الحل السلمي التفاوضي".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد أي خيارات فيما يتعلق بإمدادات أسلحة أخرى لأوكرانيا، بما في ذلك دبابات لوكليرك.

وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية أن باريس ستنقل المركبات المدرعة أو الدبابات ذات العجلات AMX-10RC إلى أوكرانيا في غضون شهرين.