اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 يناير 2023 01:32 م
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رصف طريق الفيرانية بمركز دمنهور بالبحيرة بتكلفة 5 ملايين و789 ألف جنيه

الثلاثاء، 24 يناير 2023 01:13 م
رصف طريق الفيرانية بمركز دمنهور بالبحيرة بتكلفة 5 ملايين و789 ألف جنيه محافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة  إنه جارى العمل على رصف ورفع كفاءة جميع الطرق وعمل الصيانة الدورية لها، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وشددت على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التى تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة. 
 
وفى هذا السياق قامت مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندس فايز الجندى بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز دمنهور بمتابعة أعمال رصف طريق الفيرانية بطول 3 كيلو مترات بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و789 ألف جنيه، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسيراً على المواطنين.

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