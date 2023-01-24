رئيس مركز أبوقرقاص: إحالة طبيبين بالمستشفى العام إلى التحقيق لتركهما العمل

أحال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز و مدينة ابوقرقاص 2 من الأطباء بمستشفى أبوقرقاص العام للتحقيق لتركهما العمل مما أثر على تقديم الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفى.

جاء ذلك خلال جولات لمتابعة سير العمل بمستشفى ابوقرقاص العام وتابع خلال الجولة مدى إنتظام العاملين بالمستشفى فى الفترة المسائية وخلال فحص دفاتر الحضور والانصراف تبين عدم تواجد طبيبين فقام بالشطب عليهما وإحالتهما للتحقيق، ورفع مذكرة إلى اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا بناء على التقرير الذي أعدته اللجنة ورئيس المركز والمدينة تنفيذاً لتعليمات المحافظ، وتوجيهاته بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها، والوقوف على المخالفات ورصدها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضماناً لراحة المواطنين.

وشدد رئيس المركز على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين.

وكلف رئيس المركز مدير الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات الوحدات الصحية بالمركز لتلافي المخالفات.