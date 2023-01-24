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رئيس محكمة النقض يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ71

الثلاثاء، 24 يناير 2023 05:00 م
رئيس محكمة النقض يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ71 المستشار محمد عيد محجوب - ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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بعث رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد محجوب  بتهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ 71.
 
 
 
وجاء فى التهنئة: 
  يشرفنى بالأصالة عن نفسى وعن جموع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة أن نبعث لسيادتكم والسادة الضباط والأفراد والعاملين بوزارة الداخلية بأجمل التهانى بمناسبة عيــــــــــــــد الشرطــــــة  داعين الله عز وجل أن يديم عليكم موفور الصحة والعافية وأن يديم عليكم الاخلاص فى أداء رسالتكم الساميه فى العمل، باقيين على عهدكم فى أداء المسئولية... حفظ الله مصرنا الغالية.
 

عيد الشرطة

اخبار الحوادث

النيابة العامة

المجلس الاعلى للقضاء

المستشار محمد عيد محجوب

اللواء محمود توفيق



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