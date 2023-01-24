رئيس جامعة طنطا يفتتح منفذ بيع السلع الغذائية بمجمع الكليات بسبرباى

الغربية محمد طارق

افتتح اليوم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا منفذ بيع منتجات جامعة طنطا بمجمع سبرباي لبيع السلع الغذائية والمنظفات الكيميائية بأسعار مخفضة للطلاب والعاملين بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة والدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم

أشاد الدكتور محمود ذكي بالجهد المبذول في اعداد وتجهيز المنتجات من كليتي الزراعة والعلوم موضحا أن خفض أسعار البيع لتكون بسعر الجملة يعتبر مبادرة من الجامعة لدعم منتسبيها مشيدا بجودة المنتجات والمعروضات وأسعارها التنافسية لدعم مبادرة "حياة كريمة" لمنتسبي جامعة طنطا.

أضاف رئيس جامعة طنطا أن ما تشهده الجامعة اليوم من عمليات انتاج وتسويق مدعومة بتقنيات تكنولوجية في أنظمة الري والصوب الزراعية داخل كلية الزراعة يتطابق مع محاور للتطوير والانجاز بخطتها الاستراتيجية وتماشيا مع مستهدفات خطة الدولة المصرية الاستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في تحقيق جودة الحياة والعدالة والاندماج والاقتصاد القوي والمعرفة والابتكار والاستدامة البيئية والمكانة الريادية.

أوضح الدكتور محمود سليم أن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ترتكز على رصد أهم الاحتياجات المجتمعية من خلال عمليات رصد وتحليل علمي مبني على بيانات يتم تحديثها وفقا للمعطيات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، مضيفا أن الوحدات الاقتصادية ذات الطابع الخاص بجامعة طنطا تقدم خدماتها للمجتمع على المستوى المحلي والإقليمي لمحافظة الغربية.

حضر الافتتاح الدكتورة نهال عاطف وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع والدكتور شريف جبر وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب وتنمية البيئة، والدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع والدكتور محمد فتوح مدير مركز التجارب والبحوث الزراعية، والدكتورة رغدة زهير مدير مركز علوم وتكنولوجيا البيئة.