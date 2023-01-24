رئيس بيلاروسيا يوافق على قرارات جديدة لحماية حدود بلاده

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وافق الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على قرارات حماية حدود بيلاروسيا لعام 2023 .



جاءت هذه القرارات خلال اجتماع لوكاشينكو مع عدد من مسؤولي الأمن في بيلاروسيا من بينهم سكرتير مجلس الأمن ألكسندر فولفوفيتش، ووزير الدفاع فيكتور خرينين، ورئيس لجنة حدود الدولة أناتولي لابو، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية فيكتور جوليفيتش، وذلك لمناقشة الوضع على طول الحدود واللاجئين ودعم الجيش، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية .



وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أنه على الرغم من أن هذا الاجتماع تقليدي ويعقد كل عام إلا أن الوضع هذا العام مختلف نظرا للأوضاع الراهنة في المنطقة والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والأوضاع العسكرية والسياسية وكذلك الاقتصادية حول بيلاروسيا ليست سهلة .



وأكدت لجنة الحدود الحكومية أن الجهود الرئيسية في حماية الحدود هذا العام ستركز على الاتجاه الأوكراني، وكذلك في المناطق التي قد تظهر فيها تحديات وتهديدات خارجية جديدة لأمن الحدود، موضحة أن الأهداف الرئيسية هي تحسين الجاهزية القتالية للخدمة الحدودية من خلال تحسين التدريب القتالي وإمداد الوحدات، وتطوير قدرة خدمة الحدود لتحديد التهديدات الخارجية لأمن الحدود وتحسين البنية التحتية الحدودية.



وبحث الاجتماع أيضا وضع اللاجئين في بيلاروسيا، وقال لوكاشينكو "على الرغم من تضاؤل التدفق لا يزال الناس يفرون من الحرب"، مشيرا أيضا إلى التدفق المستمر للأشخاص من بعض دول آسيا مثل أفغانستان.