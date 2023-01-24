كتب عبد الوهاب الجندى

رحب رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلاده، قائلا: " ترحيب حار في الهند بالرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف في تغريدة على تويتر: " أن زيارتك التاريخية إلى الهند كضيف رئيسي في احتفالاتنا بيوم الجمهورية هي مسألة سعادة هائلة لجميع الهنود، نتطلع إلى مناقشاتنا غدا".

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "بيزنس إنديا"، المتخصصة بالشأن الاقتصادى، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للهند تعد فرصة ذهبية لإقامة شراكة اقتصادية كبيرة بين البلدين، مؤكدة أنها المرة الأولى التي يدعى فيها رئيس مصري "كضيف شرف رئيسي" باحتفالات يوم الجمهورية الهندي، الذي توجهت فيه دعوة الحضور لكافة قادة وزعماء العالم.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر إقامته بالعاصمة الهندية نيودلهى، قبل قليل، عقب وصوله الهند للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية.