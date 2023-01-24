اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 يناير 2023 02:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر يستقبل رئيس الاتحاد الدولى للسكك الحديدية

الثلاثاء، 24 يناير 2023 01:29 م
رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر يستقبل رئيس الاتحاد الدولى للسكك الحديدية جانب من اللقاء
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، فرانسوا دافين رئيس الاتحاد الدولى، ويعد الاتحاد الدولى للسكك الحديدية منظمة دولية غير حكومية تمثل صناعة السكك الحديدية في العديد من دول العالم ، وهو المسئول عن وضع ونشر المعايير الخاصة بقطاعات السكك الحديدية، مثل العربات، والمعدات ، والمحطات ، ونظم الاشارات، ويضع الاتحاد وينشر المعايير اللازمة لقطاعات السكك الحديدية، مثل العربات، ومعدات السكك الحديدية، ومحطات السكك الحديدية، وقد طوّر الاتحاد معايير لتبادل المعلومات بين شركات السكك الحديدية، ومشغلي أجهزة السكك الحديدية التي تُسمّى "المواصفات الفنية".

وفى بداية اللقاء أعرب رئيس الهيئة عن وافر ترحيبه بالسادة الضيوف ، وقد تناول الاجتماع أوجه التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبين الاتحاد الدولى للسكك الحديدية كما قام الوفد بعمل بجولة تفقدية شملت محطة مصر بالقاهرة حيث أبدى الضيوف اعجابهم الشديد بما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر من تطوير بكافة القطاعات وبخاصة بقطاع نظم الاشارات والوحدات المتحركة منذ تولى المهندس كامل الوزير – وزير النقل حقبة وزارة النقل حيث أكد رئيس الاتحاد على أن ما يتم من تطوير فى قطاع السكك الحديدية فى مصر يضاهى سكك حديد الدول المتقدمة.

وتفقد الوفد ورش الفرز والتى تضم ورش الجرارات والعربات المكيفة وورشة التالجو والذى يعد نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر وقد أبدوا اعجابهم بأنظمة السلامة والأمان المتبعة بالورش .

كما زار الوفد متحف السكة الحديد ، حيث أشادوا بمحتويات المتحف والذى يوضح مراحل تطوير السكة الحديد بمصر والذى يحتوى على ما يقرب من 700 نموذج من الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية وجميعها تبين تطور النقل والسكك الحديدية .

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

رئيس الهيئة يستقبل رئيس الاتحاد الدولى
رئيس الهيئة يستقبل رئيس الاتحاد الدولى

السكة الحديد

قطارات السكة

الاتحاد الدولي للسكك الحديدية

متحف السكة الحديد



الموضوعات المتعلقة

التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد

الثلاثاء، 24 يناير 2023 09:39 ص

مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط الوجهين البحرى والقبلى.. التفاصيل

الثلاثاء، 24 يناير 2023 03:00 ص

حصاد الوزارات.. السكة الحديد تشغل قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان الخميس

الإثنين، 23 يناير 2023 05:00 م

السكة الحديد تشغل قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان الخميس المقبل

الإثنين، 23 يناير 2023 02:00 م

مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره خط السكة الحديد فى الشرقية

الإثنين، 23 يناير 2023 01:29 م

حبس عامل متهم بسرقة 150 كيلو من مهمات السكة الحديد فى الشرقية 4 أيام

الإثنين، 23 يناير 2023 10:56 ص

التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد

الإثنين، 23 يناير 2023 09:12 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة