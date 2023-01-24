اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 يناير 2023 02:30 ص
أكرم القصاص
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رئيس النواب اللبنانى يبحث مع كبير مستشارى وزارة الدفاع البريطانية العلاقات بين البلدين

الثلاثاء، 24 يناير 2023 02:02 ص
رئيس النواب اللبنانى يبحث مع كبير مستشارى وزارة الدفاع البريطانية العلاقات بين البلدين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
أ ش أ

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بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق مارتن سامبسون العلاقات الثنائية بين البلدين.


جاء ذلك خلال لقائهما الاثنين بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة بيروت.


حضر اللقاء سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول ، حيث استعرض الجانبان الأوضاع العامة في لبنان والتطورات خلال الفترة الراهنة .


ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة مشتركة لعدد من اللجان النيابية يوم الخميس المقبل الموافق 26 يناير الجاري لدراسة أحد مشاريع القوانين، وذلك في ذات الموعد الذي اعتاد الدعوة فيه لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث جرت العادة على مدار شهور الفراغ الرئاسي الدعوة لجلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد يوم الخميس من كل أسبوع، وسط غياب أي مؤشر لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلال الأسبوع المقبل.

 

لبنان

نبيه برى

مجلس النواب اللبنانى

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