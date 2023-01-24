

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن غيراسيموف قوله، في تصريحات صحفية، الاثنين،:"لم تعرف روسيا الحديثة مثل هذا المستوى والشدة من الأعمال العدائية، بلدنا وقواته المسلحة يواجهان الغرب الجماعي تقريبا".



وأوضح غيراسيموف أنه من أجل استقرار الوضع وحماية المناطق الجديدة وتنفيذ عمليات هجومية، كان على هيئة الأركان العامة الروسية القيام بتعبئة جزئية، لم تحدث مثل هذه الأحداث منذ الحرب الوطنية العظمى.



وأشار جيراسيموف إلى أن هيئة الأركان العامة تتخذ الآن كافة الإجراءات لتحقيق أهداف العملية الخاصة التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك لضمان الأمن العسكري للبلاد، على أساس التهديدات العسكرية القائمة.



وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، تعيين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، قائدا لمجموعة القوات المشتركة الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.



وجاء في بيان الوزارة :" في 11 يناير ، أجرى وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرجي شويجو، تعيينات جديدة لقيادة العملية العسكرية الخاصة، وتم تعيين رئيس الأركان العامة، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، قائدا لمجموعة القوات المشتركة".



وأشارت الوزارة إلى أن نواب غيراسيموف هم القائد العام للقوات الجوية الروسي، جنرال الجيش سيرغي سوروفكين، والقائد العام للقوات البرية، جنرال الجيش أوليغ ساليوكوف، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق أول أليكسي كيم".