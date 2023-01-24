اليوم السابع
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خيط الجريمة.. قصة عامل وابنه قتلا 3 أشخاص بسبب خلاف على أرض بسوهاج

الثلاثاء، 24 يناير 2023 01:00 ص
خيط الجريمة.. قصة عامل وابنه قتلا 3 أشخاص بسبب خلاف على أرض بسوهاج جرائم القتل - أرشيفية
كتب سليم على

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يقدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، قصصا تكشف الخيط الذى ساعد رجال الأمن والقضاء، على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة.

شهد مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، واقعة مؤسفة، حيث أقدم عامل ونجله على قتل 3 أشخاص بدم بارد، بسبب الخلاف على قطعة أرض، وقاد الأهالى رجال المباحث للكشف عن هوية المتهمين، بعما تلقوا بلاغا يفيد بمقتل المجنى عليهم بعد إصابتهم بطلقات نارية وتم نقلهم إلى المستشفى جثث هامدة، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب حدوث مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية فقاما بإطلاق النار عليهم من بنادق آلية كانت بحوزتهما مما أسفر عن مقتل المجنى عليهم.

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وقضت محكمة جنايات سوهاج، وبإجماع الآراء بإعدام المتهم "ا.م.ر" 49 سنة عامل شنقاً، كما عاقبت نجله المتهم "ن.ا.م" طالب بالسجن المشدد 10 سنوات بعد اتهامها بقتل المجنى عليهم "ا.ف.م" ونجليه "ط.ا" و"م.ع" بأن أطلقا عليهم النار من أسلحة آلية بدائرة مركز دار السلام.


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