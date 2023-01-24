ختام دورة تدريبية للارتقاء بالأداء المهنى لمشرفى البرلمان بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة عدداً من الفعاليات، منها إقامة مباريات التصفيات التمهيدية لدوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بمحافظة كفر الشيخ، كما اختتمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، الدورة التدريبية للارتقاء بالأداء المهنى لمشرفى البرلمان بإدارات الشباب الفرعية ومراكز الشباب.

شارك 40 منسق على مدار يومين للتعريف بنماذج الحياة السياسية ومهارات التواصل التى يجب أن يمتلكها المنسق البرلمانى، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

قام الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية لمنسقي الشعب البرلمانية فى ختام التدريب، مؤكداً أن الدورة التدريبية تأتي لتعريف المنسق البرلماني بمراكز الشباب باختصاصات المجالس النيابية والفرق بينها وبين اختصاصات المجالس المحلية، في إطار القيام بدورهم في تنمية الوعي السياسي لأعضاء برلمان النشء والشباب وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية فى الحياة النيابية منذ الصغر، وضرورة امتلاك المنسق البرلماني لمهارات التواصل والتدريب على تخليق المبادرات، ومتابعتها حتى تظهر للنور لتشجيع النشء والشباب على إطلاق المبادرات المجتمعية.

وقسمت الدورة التدريبية فى اليوم الثانى إلى ورشتين عمل والتى تنظم بالمديرية بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، أدار الورشة التدريبية الأولى أحمد مسعد مدرب وزارة الشباب، التى تناولت تعريف المنسق بدور النائب الحقيقي وسلطاته سواء التشريعية بمشروع قانون أو تعديل قانون موجود و سلطته الرقابية من خلال الأدوات الرقابية كما أدار الورشة الثانية نعيم سليمان مدرب وزارة الشباب، الذي تطرق إلى تقسيم مهام و دور مجلس النواب والشيوخ، كيفية إدارة جلسة برلمانية، والأدوات الرقابة البرلمانية.

وأعلنت نتائج المباريات عن فوز فريق مركز شباب شباس عمير علي فريق الغنيمي 2/0 وفوز فريق حصة الغنيمي علي علي فريق قزمان 2/0 وفوز ميت الديبة علي المرازقة 5/1 بمراكز شباب قلين، ومن إدارة شباب سيدي سالم، أسفر لقاء فريق دمرو والصالحات عن فوز دمرو بستة أهداف نظيفة، كما فاز فريق منشأة عباس علي تيدا بثلاثية نظيفة و شهدت لقاءات إدارة شباب سيدي غازي فوز فريق مركز شباب الرملة على فريق الخادمية بأربعة أهداف مقابل لا شي.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مباريات اليوم تأتي ضمن التصفيات التمهيدية بين مراكز الشباب على مستوى الإدارات الفرعية لاختيار 20 فريق فائز بالإضافة إلى الأربع فرق الحاصلة على المراكز الأولى من النسخة الماضية أولهم فريق محلة دياى بطل الدورى بالمحافظة و شباس الملح المركز الثاني و كفر الشيخ وكفر مجر ثالث ورابع الدورى العام الماضي ليكون إجمالي الفرق المشاركة لهذا العام 24 فريق و أضاف أن المباريات تستكمل ضمن التصفيات على مستوى الإدارات غداً وحتى الجمعة القادمة.

تقام مباريات دورى مراكز الشباب فى نسخته العاشرة بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب و الدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات ومصطفى الخطيب منسق الدوري بمشاركة المراقبين من فريق عمل المديرية والإدارات الفرعية.



جانب من مباريات التصفيات التمهيديه لدوري المراكز



ختام دورة تدريبية للإرتقاء بالأداء المهنى لمشرفى البرلمان بكفر الشيخ



مباريات التصفيات التمهيديه لدوري المراكز بكفر الشيخ