حياة كريمة.. 5 معلومات عن إطلاق أول شعلة غاز بقرية جزيرة الحمودى فى قنا

كتبت -مروة الغول

خلال الأسبوع الماضى، تم إطلاق الغاز الطبيعي لأول مرة فى قرية جزيرة الحمودى بمركز ومدينة الوقف بمحافظة قنا، فى إطار برنامج توصيل الغاز الطبيعى لقرى محافظات مصر، الذى ينفذه قطاع البترول، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، وفيما يلى أهم المعلومات عن إطلاق الغاز الطبيعي لأول مرة فى قرية جزيرة الحمودى.

1-أطلقت شركة مودرن جاس المنفذة لمشروعات التوصيل بقرى المحافظة، إحدى شركات قطاع البترول أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية وذلك بعد انتهاءها من تدفيع الغاز بالقرية .

2- بذلك يرتفع عدد قرى مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا التى استفادت من خدمة الغاز الطبيعى إلى ٢٤ قرية حتى الآن .

3- جارى تنفيذ أعمال التوصيل بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى .

4-ناشدت شركة مودرن جاس المواطنين فى قرية جزيرة الحمودى بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية فى أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط التكلفة على فاتورة الاستهلاك فى إطار مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهاً شهرياً لمدة 6 سنوات بدون فوائد فى المدن والمناطق التى يصلها الغاز لأول مرة .

5- المهندس محمد حسن قنديل رئيس شركة مودرن جاس،إحدى شركات قطاع البترول أشار إلى أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى بقرية جزيرة الحمودى سيستفيد منه 450 وحدة سكنية بالقرية ستقوم الشركة بتوصيل الخدمة إليها .

6-قال أن أعمال توصيل شبكات الغاز للقرية شملت تنفيذ شبكة الضغط البينى بطول 916 متر ضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ تعدية نهر النيل بنظام الدفع النفقى موجه HDD ، كما تم تركيب منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة ، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملي بار بأطوال 9895 متر شاملة فرعات المنازل .