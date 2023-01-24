حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء وحدات صحية بقرى الحمام وبنى خليفة

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، برئاسة على يوسف رئيس المدينة المتابعة اليومية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بالعمل الميدانى المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته، والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية.

وأكد على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع" على المتابعة المستمرة لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وأضاف على يوسف أنه يجرى العمل فى مشروع الصرف الصحى بقرية الحمام وقرية بنى خليفة، والتشطيبات الجار تنفيذها بالوحدات الصحية لقرية الحمام والحرجة.

وأكد على يوسف على توجيهات محافظ بنى سويف، بتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من المشروعات وفق الجدول الزمنى، ودخولها الخدمة، حيث تم الإشراف على أعمال.