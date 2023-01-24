حسين زين يهنئ الشرطة بعيدها: عيون الوطن الساهرة حفاظا على أمن جبهته الداخلية

كتب محمد السيد

تقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية ، ولكافة رجالها البواسل عيون الوطن الساهرة حفاظا على أمن واستقرار المواطن والحارس الأمين للجبهة الداخلية للوطن.

وقال حسين زين: "نسأل المولى عز وجل أن يـديـم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن تلك الذكرى تجسد بطولات رجال الشرطة الذين سطروا بدمائهم الذكية ملحمة فى مواجهة العدوان، وستظل جيلا بعد جيل نبراساً نستلهم منه روح الـفداء والتضحية من أجل وطن غالى له رجال بواسل يواصلون تضحياتهم العظيمة للذود عنه ضد آية مخاطر.

واختتم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام تهنئته: "تحية تقدير و عرفان لأسر شُهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل حماية الوطن وأمان المواطنين".