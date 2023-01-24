حزب غسبانى ينتقد حق المرأة فى اتخاذ قرار الإجهاض بمفردها دون مشاركة الزوج

فاطمة شوقى

انتقد حزب فوكس ، اليمينى المتطرف ، فى إسبانيا ، حق المرأة فى اتخاذ قرار الإجهاض دون الاخذ برأى الاب وتدخله فى قرار وفاة طفله الذى لم يولد بعد، كما أعلن نائب رئيس حكومة قشتالة وليون، خوان جارسيا جالاردو، من حزب فوكس اليمينى الشعبوى ، أنه سيكون من الواجب على الأطباء حث النساء اللواتي يرغبن في الإجهاض على الاستماع إلى دقات قلب الجنين مسبقا على أمل أن يغيرن من رأيهن.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن حزب فوكس اليمينى المتطرف، أظهر انتقاده لأخذ رأى المرأة فقط دون مشاركة الاب فى القرار.

وكانت حكومة يسار الوسط فى إسبانيا ترى إجراءات الاستئناف أمام المحكمة الدستورية فيما بنزاع بشأن حقوق الإجهاض، وقالت المتحدثة باسم الحكومة إيزابيل رودريجيز، في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء،، إن مقاطعة قشتالة وليون، التي يحكمها المحافظون والشعبويون اليمينيون، انتهكت الدستور وكذلك قانون الإجهاض من خلال الإعلان عن متطلبات أكثر تشددا من النساء والأطباء، وبالتالي تجاوزت اختصاصاتها.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي فى دافوس بسويسرا، إن ذلك جاء ردا على "الانتهاك الواضح لقانون لحماية حقوق المرأة".

كما سيطلب من الأطباء توجيه النصح لهؤلاء النساء بمشاهدة صورة الموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد للطفل الذي لم يولد بعد، وطلب المشورة النفسية قبل اتخاذ القرار.

ومع ذلك، شدد رئيس حكومة المقاطعة، ألفونسو فرنانديز مانيويكو من الحزب الشعبي، على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، وأنه لا ينبغي إجبار النساء أو الأطباء على فعل أي شيء.

وشكل الحزبان ائتلافا في قشتالة وليون في مارس من العام الماضي- وهي المرة الأولى التي يشكل فيها حزب الشعب حكومة مع حزب فوكس.