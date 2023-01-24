جنازة الزميل علام عبد الغفار عصر اليوم من مسجد عزبة زكريا بالفيوم

كتب – أحمد عبد الهادى

أعلنت أسرة الزميل الصحفى علام عبد الغفار، نائب رئيس تحرير اليوم السابع، ورئيس قسم المحافظات، الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض، عن موعد صلاة الجنازة، عصر اليوم الثلاثاء، بمسجد عزبة زكريا بقرية دفنو مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

كان توفى إلى رحمه الله الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات بعد صراع مع المرض، ورحلة عطاء حافلة فى مؤسسة اليوم السابع بين أقسامها المختلفة.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزميل علام عبد الغفار، والذى وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وإذ تنعى الشركة الزميل الراحل، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

التحق الزميل الراحل علام عبد الغفار، بالعمل في مؤسسة اليوم السابع قبل نحو 14 عامًا، تدرج خلالها بين أقسام المؤسسة المختلفة، وبرز نجمه في قسم الأخبار بداية عمله، من خلال تغطيته المتميزة لأخبار محافظة الجيزة، وتقديمه عدد من التحقيقات الصحفية البارزة وفرده لهموم ومطالب أهالى محافظة الجيزة، أهلته لأن يحجز مكانه بين كبار الصحفيين فى مصر، فقد كان يتنقل ميدانيًا لرصد شكاوى ومطالب الأهالي في كافة مدن المحافظة.