جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش الخام بقيمة 91 مليون جنيه

دمياط معتز الشربيني

تمكنت الإدارة العامة للترانزيت بجمارك دمياط برئاسة صفوه عوض والي مدير عام الترانزيت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحه التهرب الجمركي والأمن الجمركي وإدارة الاستخبارات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي والجهات الرقابية بميناء دمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من عجينه يشتبه أن تكون من جوهر الحشيش الخام المخدر داخل صفائح معدنية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وذلك بناء على الإخبارية السرية رقم 159 لسنة 2023 المقدمة من الإدارة العامة للترانزيت وإلحاق مقدم من إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهرب الجمركى عمليات وإدارة الاستخبارات وإخبارية مقدمة من الإدارة العامة لمكافحه المخدرات وإدارة مباحث الميناء مفادها وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية رقم TLLU7596264 قادمة من لبنان متجهة إلى بلجيكا ترانزيت مباشر عبر ميناء دمياط والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة مواد غذائية متنوعة.

وتم استصدار إذن النيابة بتاريخ 27/1/2023 المقدم من مباحث المخدرات وتشكيل لجنة جمركية لتنفيذ إذن النيابة برئاسة صفوه عوض والي مدير عام الترانزيت وعضوية مصطفى البطراوي وأحمد شاهين مأموري الحركة وعايده بسيوني ومحمود خاطر مأموري التعريفة ومروان عوض رئيس قسم التعريفة وأحمد دبا مدير إدارة الأمن الجمركي وهيثم الاطروش مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي ومحمد الحلو مدير إدارة الاستخبارات وأحمد شوقي مدير إدارة الفحص بالأشعة وأمجد طمان بمكافحة التهرب الجمركي بحضور مباحث المخدرات ومباحث ميناء دمياط ومأموري المكافحة والأمن الجمركي، حيث تبين وجود 91 صفيحة بوزن 1 طن و250 كيلو جرام تقريبا من عجينة يشتبه أن تكون من جوهر الحشيش الخام المخدر داخل الحاوية، وبلغت قيمة المضبوطات 91 مليون جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 182 مليون جنيه.

وقرر أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.