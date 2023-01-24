اليوم السابع
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جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات

الثلاثاء، 24 يناير 2023 09:27 ص
جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات امتحانات - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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نشرت جروبات الغش الإلكترونية أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية فى بعض المحافظات، منها امتحان الهندسة لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة والجبر والاحصاء لطلاب الجيزة والدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية والعلوم لطلبة محافظة الشرقية والجبر لمحافظة قنا واللغة الإنجليزية لطلاب مدارس كفر الشيخ، وامتحان مادة الدراسات للشهادة الإعدادية بالمنيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع ومحاسبة كل مخطئ.

 

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.

 

وانطلقت امتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (عام - لغات) للفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسى 2022/2023، السبت، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 لطلاب محافظة الجيزة.

 

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بأن إجمالى الطلاب المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة يبلغ (205491) طالبا وطالبة، مقسمين على (688) لجنة وعدد (2) حالات خاصة.

 

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فوراً والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.


التربية والتعليم

امتحانات الفصل الدراسي الأول

نشر اسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول

اخبار التعليم



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