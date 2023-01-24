جامعة المنوفية تكرم رئيسها السابق

المنوفية - محمود شاكر

نظمت جامعة المنوفية، حفلا لتكريم الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة السابق بحضور رؤساء الجامعة السابقين، ولفيف كبير من عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وضيوف الجامعة من الخارج، بدعوة من الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وإرساء لمبدأ تكريم السابقين في العمل الإداري.

واستهل الدكتور أحمد القاصد كلمته بتوجيه الشكر لجميع من لبى الدعوة وحضر الاحتفال، فى يوم الوفاء الذى يعد سمة من سمات جامعة المنوفية لتكريم ابن من أبنائها على ما بذله من جهد وما قدمه من عطاء لخدمة الجامعة، مشيرا إلى سنوات عمله مع الدكتور عادل مبارك التى تخطت التسع سنوات تعاون خلالها فريق العمل لتحقيق العديد من الإنجازات لتظل الجامعة منارة ساطعة وسط الجامعات المصرية.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية تواصل الأجيال، وكل فرد يستكمل إنجاز السابقين ويضيف إنجازا جديدا والجميع يعمل نسيج واحد للارتقاء الدائم بالجامعة، وكل فى موقعه يضع لبنة ليستكمل الآخر البناء وتستمر مسيرة العطاء، موجها الشكر للدكتور عادل مبارك لما قدمه للجامعة على مدار سنوات عمله، ومتمنيا له التوفيق فى مسيرته القادمة ودوام الصحة والعافية.

ومن جانبه، تقدم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية السابق بخالص التهنئة للدكتور أحمد القاصد لتوليه رئاسة الجامعة، وخالص الشكر على تبنيه هذه المبادرة ورعايته لهذا الحفل معربا عن سعادته البالغة بتواجده وسط هذا الجمع المتميز من أبناء الجامعة، وضيوف الحفل من الخارج، موجها الشكر لكل من ألقى كلمة فى الحفل معبرا فيها عن تقديره لما قدمه خلال فترة عمله بالجامعة.

وأكد مبارك أنه لن يتوانى عن تقديم أى خدمات للجامعة كإبن من أبنائها المخلصين، وعضو فى فريق العمل المتعاون دائما للصالح العام، متمنيا التوفيق للدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة فى تأدية مهام عمله، وسعيه الدائم لوضع الجامعة فى مكانتها اللائقة على خريطة منظومة التعليم العالى.

وألقى كل من: الدكتور صقر أحمد صقر كلمة تهنئة وشكر نيابة عن رؤساء الجامعة السابقين، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مجلس الجامعة من الخارج، والدكتور أحمد شعراوى محافظ الدقهلية الأسبق وعميد معهد الكبد السابق، وألقى الدكتور أسامه مدنى عميد كلية الآداب كلمة نيابة عن العمداء، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، والمحاسب أكرم عبدالدايم أمين عام الجامعة السابق كلمة بالنيابة عن الجهاز الإداري معبرين فيها عن شكرهم للدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة السابق.

وقام بتقديم الحفل الدكتور أحمد غربيه الأستاذ بكلية الآداب.



تكريم رئيس الجامعة السابق