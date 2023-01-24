اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 يناير 2023 02:22 م
أكرم القصاص
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جامعة الأزهر تهنئ المصريين بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير

الثلاثاء، 24 يناير 2023 01:47 م
جامعة الأزهر تهنئ المصريين بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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قدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، التهنئة لجموع المصريين بذكرى بسالة جنود الشرطة وضباطها الأبرار، وتلاحمهم مع الشعب في مواجهة الاحتلال البريطاني بمحافظة الإسماعيلية، وأن ذكرى 25  يناير، فرصة عظيمة نذكر بها  أبناءنا بسيرة شهدائنا من أبطال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم، وأن الشهداء يرحلون  بأجسادهم لكنهم يظلون بأرواحهم الطاهرة، وسيرتهم العطرة.
 
كما قدمت التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قيادة وضباطًا وأفرادًا، وجموع.
 
وقال بيان المركز الإعلامي بالجامعة، إن هذا اليوم يخلد ذكرى عزيزة علينا جميعا، حيث سجل رجال الشرطة  ملحمة عظيمة، واجهوا خلالها جنود المحتل رغم قلة عددهم وعتادهم، ليسطروا بدمائهم الطاهرة الزكية أروع معاني البطولة والوطنية والفداء، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة أرض الوطن وحماية شعبه.

جامعة الازهر

الازهر الشريف

عيد الشرطة

ثورة 25 يناير



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