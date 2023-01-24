جامعة أسوان تكرم أشرف عطية لحصوله على جائزة التميز الحكومى

أسوان- صلاح المسن

قام مجلس جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة بتكريم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمناسبة حصوله على جائزة التميز الحكومى العربى كأفضل محافظ على مستوى العالم العربى لعام 2022، وذلك على هامش جلسة المجلس رقم ( 127 ) بحضور عمداء الكليات ، ومستشارى الجامعة بالمبنى الإدارى الجديد.

وقد أعرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن شكره وإمتنانه لهذه اللفتة الطيبة من مجلس جامعة أسوان والتى تعكس مدى التكاتف والترابط بين المؤسسات حيث تعتبر الجامعة شريك أساسى فى تحقيق التنمية والنماء والعمران بكافة أرجاء المحافظة فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد على أن هذه الجائزة جاءت بفضل التنسيق المستمر بين المحافظة والكيانات والمؤسسات وفى مقدمتها الجامعة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ضمن رؤية علمية متكاملة ومستقبلية لتتبوأ أسوان مكانتها التي تتواكب مع مقوماتها ومزاياها النسبية ، ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة " مصر2030".

ومن جانبه أشار الدكتور أيمن عثمان إلى أن تكريم محافظ أسوان جاء نظراً لجهوده المتميزة على مدار الـ 3 سنوات الماضية، واهتمامه الملحوظ بكافة قطاعات العمل العام، ومن بينها الارتقاء بالصروح والمنشآت الجامعية والطبية داخل المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير خدمة ورعاية متكاملة لهم.

وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين الجامعة والمحافظة سيساهم في تنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية والتى تصب فى صالح المواطن الأسوانى.