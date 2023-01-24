"تعليم الوادى الجديد": طلاب "أولى ثانوى" يختتمون امتحانات نصف العام دون شكاوى

وفى سياق متصل، ترأس القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، وخلال متابعته مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، واطمأن على انتظام جميع الطلاب بلجان الامتحانات وعدم وجود أى مشكلات قد تعرقل سير العمل.

ووجه معاذ بضرورة المتابعة اللحظية مع غرفة العمليات بالمديرية لحظة بلحظة على مدار الساعة وحال وجود أى مشكلات يجرى تذليلها بشكل فورى، مشيراً إلى أن اليوم الثلاثاء، يسدل الستار عن امتحانات الشهادة الإعدادية (عام ومهنى) فيما تختتم أعمال امتحانات مدارس اللغات غد الأربعاء.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة الانضباط داخل وخارج اللجان لتهيئة الأجواء الهادئة المساعدة فى تركيز الطلاب وبما يضمن سير العمل بعيدا عن أى توتر، لافتا إلى توجيهاته المستمرة لمديري الإدارات التعليمية بالالتزام التام بالضوابط المنظمة للامتحانات لتحقيق الانضباط ودقة العمل. وكان قطاع التعليم بالمحافظة أعلن عن الانتهاء من تجهيز لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية على أعلى مستوى ضمن الاستعداد لبدء أعمال التصحيح، مؤكداً على مراعاة الدقة والشفافية والحيادية وإعطاء كل طالب حقه، حيث تم تجهيز جميع اللجان لاستقبال الطلاب مع التنبيه المشدد باتباع التعليمات الخاصة بأعمال الإمتحانات.