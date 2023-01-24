اليوم السابع
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تعليم القاهرة: امتحان الهندسة للإعدادية متدرج من السهل لقياس مستويات التفكير

الثلاثاء، 24 يناير 2023 02:07 م
تعليم القاهرة: امتحان الهندسة للإعدادية متدرج من السهل لقياس مستويات التفكير امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الامتحان فى مادة هندسة تحليلية وحساب المثلثات، حيث جاءت ورقة الامتحان واضحة ومنسقة والطباعة جيدة وجاءت صياغة الأسئلة واضحة ومباشرة لا غموض فيها ومتدرجة من السهولة إلى قياس المستويات العليا وشملت الأسئلة جميع أجزاء المنهج ومطابقة لمواصفات الورقة الإمتحانية الواردة من المركز القومى للامتحانات، كما تنوعت الأسئلة مابين موضوعية (اختيار من متعدد) و أسئلة مقالية وكانت الأسئلة مناسبة للوقت مع مراعاة وجود وقت للمراجعة. 
 
نشرت جروبات الغش الإلكترونية أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية فى بعض المحافظات، منها امتحان الهندسة لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة والجبر والاحصاء لطلاب الجيزة والدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية والعلوم لطلبة محافظة الشرقية والجبر لمحافظة قنا و اللغة الإنجليزية لطلاب مدارس كفر الشيخ وامتحان مادة الدراسات للشهادة الإعدادية بالمنيا.
 
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع ومحاسبة كل مخطئ.
 
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.
 
وانطلقت امتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (عام - لغات) للفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسى 2022/2023، السبت، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 لطلاب محافظة الجيزة.
 
وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بأن إجمالى الطلاب المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة يبلغ (205491) طالبا وطالبة، مقسمين على (688) لجنة وعدد (2) حالات خاصة.
 
وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فوراً والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

التربية والتعليم

امتحانات الفصل الدراسي الأول

نشر اسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول

اخبار التعليم



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