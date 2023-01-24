تعليم الجيزة: 93.8% نسبة حضور طلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات اليوم

كتبت – مرام محمد

تابع أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، الثلاثاء، سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2022/ 2023، من غرفة العمليات بديوان عام المديرية، وذلك بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

جاء ذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مديرعام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير شئون الطلبة والامتحانات، ومديرى المراحل.

وقال مدير المديرية، إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين تقدموا اليوم لأداء امتحانات مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، بلغ 199601 طالبا وطالبة بنسبة حضور 93.8% مقسمة على 688 لجنة بالجيزة.

وأضاف أن عدد طلاب الصف الثانى الثانوى العام الذين تقدموا اليوم لأداء امتحانات مادتي تطبيقات الرياضات والجغرافيا، بلغ 73579 بنسبة حضور 99٪.

وتابعت غرفة العمليات امتحانات التعليم الفني بمختلف التخصصات "زراعي – تجاري – فندقي – صناعى" والبالغ عدد المتقدمين بها 36774 طالبا وطالبة بنسبة حضور 95,26%.

وأكد مدير المديرية، أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط ولم ترد أى شكاوي من صعوبة الامتحانات، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على حسن السير والانضباط داخل اللجان.

ووجه بتذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الامتحانية وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب، مع التشديد على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب المحمول أو أى وسائل اتصالات حتى لا يتعرض أحد منهم للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.