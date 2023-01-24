تعرف على توصية جامعة الإسكندرية بشأن البروتوكولات البحثية للتعامل مع المرضى

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الدكتور أشرف الغندور خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد صباح اليوم الثلاثاء ، بالتوصية بوجود مشرف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الإسكندرية على أى بروتوكول بحثي يتعامل مع المرضى، بكافة كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، مشيرا انه ستتم اخذ الموافقة الأخلاقية من لجنة أخلاقيات كلية الطب جامعة الإسكندرية على أن يستثتي من ذلك كلية طب الأسنان والتمريض ومعهد البحوث الطبية والمعهد العالى للصحة العامة.



واكد الغندور فى بيان اليوم أن لجنة أخلاقيات كلية الطب بجامعة الاسكندرية ستعمل على إبداء الرأي في تلك البروتوكولات الطبية الصادرة من الكليات المختلفة، بما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة لحالة المرضي الصحية، في إطار ما تتطلبه تلك الحالات الطبية المعروضة على اللجنة، وذلك من خلال تقديم المشورة الطبية الصحيحة كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعةG.D'ANNUZIO UNIVERSITY OF CHIETI - PESCARA بإيطاليا.



ووافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) وجامعة أورال الفيدرالية بروسيا ووافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) وجامعة دودوما بتنزانيا ووافق المجلس علي اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية و اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بشأن إنشاء كرسي اليونسكو لتعليم وثقافة الطفل بجامعة الإسكندرية.









