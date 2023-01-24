تعرف على أنشطة إجازة "نص السنة" فى متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة متحف المخطوطات مجموعة من المحاضرات وورش العمل المجانية للأطفال وطلبة المدارس خلال إجازة منتصف العام الدراسى، تحت عنوان: "الطب عند العرب"، وذلك في الفترة من 1 إلى 7 فبراير 2023.

وتهدف هذه الأنشطة إلى تأسيس جيل قادر على التعرف على التراث العربي من المخطوطات وأهم اكتشافات واختراعات العلماء العرب في مجال الطب. وتتناول العلوم الطبية في العصر الذهبي الإسلامي وأثرها على الحضارة الإنسانية، فقد أفرز الإسلام الكثير من الأطباء نذكر منهم ابن سينا وأبو بكر الرازى وابن النفيس والزهراوي.

كما سيتم عرض نبذة عن أول وأهم المستشفيات في الدول الإسلامية، وكيف أضاف الأطباء العرب والمسلمون للعلوم الطبية الكثير والذي لايزال يُستخدم إلى يومنا هذا.

وتعتبر مكتبة الإسكندرية، مجمع ثقافي يضم ، المكتبة الرئيسية (القادرة على استيعاب ملايين الكتب) والمكتبات التابعة لها، وهي: المكتبة الفرنكوفونية ومكتبة الإيداع ومكتبة الخرائط.

كما تضم المكتبة 6 مكتبات متخصصة وهى، مكتبة الفنون والوسائط المتعددة والمواد السمعية والبصرية ، مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر، مكتبة الطفل، مكتبة النشء،قسم التبادل والأرشيف ،مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة، نسخة محاكية لأرشيف الإنترنت.

وتضم المكتبة أيضا 4 متاحف وهى ، متحف الآثار، متحف المخطوطات ،متحف السادات ، متحف تاريخ العلوم ،القبة سماوية، قاعة استكشاف لتعريف الأطفال بالعلوم.