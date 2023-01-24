تسمم سيدة تناولت حبوب حفظ الغلال بسبب خلافات عائلية فى طما بسوهاج

استقبل مستشفى طما المركزى ربة منزل تبلغ من العمر 26 سنة، تقيم بدائرة المركز وتم تحويلها إلى مستشفى أسيوط المركزى، وذلك على إثر إصابتها بحالة إعياء شديد عقب تناولها قرص لحفظ الغلال لوجود خلافات عائلية، ولم تتهم أسرتها أحدا بالتسبب في ذلك وتم عمل الإسعافات اللازمة لها.

كان اللواء مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوصول ربة منزل إلى المستشفى المركزى بطما مصابة بحالة إعياء شديد والم بالبطن ، حيث تبين أنها تناولت أقراصا سامه وتم تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما ، بوصول المدعوة نورا خ ل 26 سنة ربة منزل إلى المستشفي المركزي مصابه " حالة إعياء "، إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال " ، وتم تحويلها لمستشفي أسيوط الجامعي وتبين أنها تقيم دائرة مركز طما.

وبسؤال والدتها والتي تقيم بذات العنوان، قررت أنه أثناء تواجد نجلتها المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال مما نتج عنه إصابتها بسبب خلافات عائلية، ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق بالواقعة والتي تولت التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

يذكر أن مركز طما شمال محافظة سوهاج، شهد حادثى تسمم مختلفين، الأول لطالبة أصيبت بحالة إعياء شديد عقب تناولها أقراص سامة لحفظ الغلال بطريق الخطأ، والثانية لطالب تناول أقراص علاجية مجهولة المصدر، وتم نقل المصابين لمستشفى سطما المركزى.

