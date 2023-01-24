تحرير 46 مخالفة وضبط 1900 كجم سكر منتهى الصلاحية بأسوان

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان، بقيادة شوقى مصطفى، حملة مكبرة بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية والسوبر ماركت لمتابعة حركة البيع والشراء، والتأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت فى سعر السلع المعروضة بين محل وأخر.

تأتى الحملة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف الجهود لتحقيق السيطرة على الأسعار، وبالتعاون بين الوحدة المحلية وجهاز حماية المستهلك ومسئولى الإدارات التموينية والصحية والبيطرية.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 46 محضر تضمن 13 محضر " حماية مستهلك " ، و 8 محاضر تموين ، بجانب تحرير 15 محضر لعدم وجود شهادة صحية ، و 10 محاضر نظافة ، بالإضافة إلى إعدام 29 لتر عصائر غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، فضلاً عن ضبط 1900 كيلو جرام سكر منتهى الصلاحية ، وجارى العرض على النيابة العامة لإستكمال الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هناك تعليمات مشددة للتنسيق المتواصل بين كافة الجهات المعنية للإستمرار فى تكثيف الحملات الرقابية الهادفة لضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.