بين السماء والأرض.. الداخلية تنقذ سيدات عالقات داخل مصعد عقار بوسط القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

تمكنت قوات ا لحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ ثلاث سيدات عقب احتجازهن بمصعد معطل بأحد العقارات، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة لسرعة التعامل والاستجابة الفورية مع كافة البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة .

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة باحتجاز أشخاص داخل مصعد بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين تعطل المصعد وبداخله (ثلاث سيدات، مقيمات بذات العقار) بسبب انقطاع التيار الكهربائى عنه، وتم مساعدتهن وإخراجهن "دون إصابات"، وتقدمت السيدات بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة وتلبية استغاثتهن.