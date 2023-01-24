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بين السماء والأرض.. الداخلية تنقذ سيدات عالقات داخل مصعد عقار بوسط القاهرة

الثلاثاء، 24 يناير 2023 11:41 ص
بين السماء والأرض.. الداخلية تنقذ سيدات عالقات داخل مصعد عقار بوسط القاهرة مصعد معطل_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ ثلاث سيدات عقب احتجازهن بمصعد معطل بأحد العقارات، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة لسرعة التعامل والاستجابة الفورية مع كافة البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة .
 
 
تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة باحتجاز أشخاص داخل مصعد بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل.
 
 
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين تعطل المصعد وبداخله (ثلاث سيدات، مقيمات بذات العقار) بسبب انقطاع التيار الكهربائى عنه، وتم مساعدتهن وإخراجهن "دون إصابات"، وتقدمت السيدات بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة وتلبية استغاثتهن.
 
 

مصعد

اسانسير

الداخلية

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