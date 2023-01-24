اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بعيدى الشرطة وثورة يناير

الثلاثاء، 24 يناير 2023 10:02 ص
بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بعيدى الشرطة وثورة يناير الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر
كتب: محمد الأحمدى

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هنأ الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

وجاء فى بيان الكنيسة "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لعيد الشرطة".

 

وأضاف بطريرك الأقباط الكاثوليك في بيان "ونهنئ كذلك بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير، ونصلى إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

 

وفى سياق متصل، هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصرى بمناسبة عيد الشرطة المصرية الحادى والسبعين، وحلول الذكرى الثانية عشرة لثورة 25 يناير.

 

وجاء فى نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية بمصر، يسعدنى -ونحن نحتفل بعيد الشرطة المصرية، وذكرى 25 يناير- أن أبعث لسيادتكم والشعب المصرى العظيم خالص التهنئة بهذه المناسبة العظيمة التى نعتز بها جميعًا، والتى تذكرنا بتضحيات أبطالنا من رجال الشرطة الأوفياء، ودورهم الوطنى فى حماية أمن مصر وشعبها العظيم، ونحن نفخر دائمًا بتفانى وإخلاص رجال الشرطة المصرية، وتطلع جهاز الشرطة الدائم لتحقيق مستقبل أفضل للمصريين".

 

كما وجه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وإلى السادة أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، بمناسبة عيد الشرطة المصرية.

بيان بطريرك الأقباط الكاثوليك
بيان بطريرك الأقباط الكاثوليك

 


الكنيسه الكاثوليكيه

ابراهيم اسحاق

عيد الشرطه

ثوره 25 يناير



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