بدء عمليات تشطيب عمارات مشروع روضة السيدة 2

كتب سيد الخلفاوى

بدأت أجهزة الدولة تشطيب عماير مشروع روضة السيدة 2 بحى السيدة زينب، بالقاهرة، والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حيث يشمل تنفيذ 9 عمارات سكنية بالإضافة إلى مبنى خدمات وحضانة ومنطقة تجارية بتصميم يراعي النسق المعماري للقاهرة الفاطمية.

ويتم تنفيذ المشروع فى الجهة المقابلة لمشروع روضة السيدة، بمنطقة الطيبى المواجهة له، وذلك بعد إزالتها، ضمن عدة مراحل لتطوير المنطقة بالكامل، ويتم التنفيذ بالتنسيق بين محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية، حيث يعد المشروع هو النسخة الثانية من مشروع روضة السيدة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

وأزالت محافظة القاهرة منطقة الطيبى بالسيدة زينب لتنفيذ مشروع روضة السيدة 2 وهو ملاصق للمشروع الذى تم تنفيذه وتسكينه قبل عامين تقريبا، كما تم تسكين سكان منطقة الطيبى بجزء من مشروع روضة السيدة 2، وصرف بدل إيجار للأسر المتبقيين لحين تنفيذ المشروع وتسكينهم مرة أخرى به.

وكانت منطقة الطيبى عبارة على تل ترابى، مقام عليها عدد من المبانى بعضها معرض للانهيار، فتم إزالة المبانى وتسوية الأرض بمستوى الشارع، لبناء 9 عمارات سكنية على الطراز المعمارى والذى يشبه روضة السيدة 1، ليناسب طابع حى السيدة زينب، وتم إزالة 143 عقار مواجهة لمشروع روضة السيد1، تضم 350 أسرة.

والمشروع مقام على مساحة 7.89 فدان بتكلفة 549 مليون جنيه ومن المنتظر الانتهاء منه بداية العام القادم، ويتضمن إقامة 9 عمارات تضم 572 وحدة سكنية و6 وحدات إدارية ومبنى خدمى ومبنى حضانة وملعب.