اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 يناير 2023 02:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بدء عمليات تشطيب عمارات مشروع روضة السيدة 2

الثلاثاء، 24 يناير 2023 01:50 م
بدء عمليات تشطيب عمارات مشروع روضة السيدة 2 تشطيب عماير مشروع روضة السيدة 2
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت أجهزة الدولة تشطيب عماير مشروع روضة السيدة 2 بحى السيدة زينب، بالقاهرة، والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حيث يشمل تنفيذ 9 عمارات سكنية بالإضافة إلى مبنى خدمات وحضانة ومنطقة تجارية بتصميم يراعي النسق المعماري للقاهرة الفاطمية.
 
ويتم تنفيذ المشروع فى الجهة المقابلة لمشروع روضة السيدة، بمنطقة الطيبى المواجهة له، وذلك بعد إزالتها، ضمن عدة مراحل لتطوير المنطقة بالكامل، ويتم التنفيذ بالتنسيق بين محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية، حيث يعد المشروع هو النسخة الثانية من مشروع روضة السيدة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.
 
وأزالت محافظة القاهرة منطقة الطيبى بالسيدة زينب لتنفيذ مشروع روضة السيدة 2 وهو ملاصق للمشروع الذى تم تنفيذه وتسكينه قبل عامين تقريبا، كما تم تسكين سكان منطقة الطيبى بجزء من مشروع روضة السيدة 2، وصرف بدل إيجار للأسر المتبقيين لحين تنفيذ المشروع وتسكينهم مرة أخرى به.
 
وكانت منطقة الطيبى عبارة على تل ترابى، مقام عليها عدد من المبانى بعضها معرض للانهيار، فتم إزالة المبانى وتسوية الأرض بمستوى الشارع، لبناء 9 عمارات سكنية على الطراز المعمارى والذى يشبه روضة السيدة 1، ليناسب طابع حى السيدة زينب، وتم إزالة 143 عقار مواجهة لمشروع روضة السيد1، تضم 350 أسرة.
 
والمشروع مقام على مساحة 7.89 فدان بتكلفة 549 مليون جنيه ومن المنتظر الانتهاء منه بداية العام القادم، ويتضمن إقامة 9 عمارات تضم 572 وحدة سكنية و6 وحدات إدارية ومبنى خدمى ومبنى حضانة وملعب.
 
تشطيب عماير مشروع روضة السيدة 2
تشطيب عماير مشروع روضة السيدة 2

تشطيب عماير مشروع روضة السيدة
تشطيب عماير مشروع روضة السيدة

 


روضة السيدة 2

السيدة زينب

القاهرة

تطوير العشوائيات

مشاريع تطوير العشوائيات



الموضوعات المتعلقة

محافظة القاهرة تستعد لفتح منفذ للسلع الغذائية بشارع الوسط بكورنيش التبين

الثلاثاء، 24 يناير 2023 12:12 م

محافظة القاهرة تفتتح منفذا للسلع الغذائية بشارع ولى العهد فى حدائق القبة

الإثنين، 23 يناير 2023 11:53 ص

محافظة القاهرة تفتتح منفذا للسلع الغذائية المخفضة بشارع شبرا.. صور

الأحد، 22 يناير 2023 03:26 م

محافظة القاهرة تتصدى لأعمال البناء المخالف فى حلوان والمعادى

الأحد، 22 يناير 2023 01:05 م

محافظ القاهرة يفتتح منفذين للسلع الغذائية بمدينة نصر والموسكى

الأحد، 22 يناير 2023 12:43 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة