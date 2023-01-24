"بالم هيلز للتعمير" توقع اتفاقية مع "منصة مصر للتعليم" لإقامة مدرسة جيمس البريطانية الدولية بمدينة باديا

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير- الشركة الرائدة فى مجال التطوير العقارى- عن توقيع اتفاقية مع منصة مصر للتعليم- شركة إدارة التعليم الأسرع نموًا والأكثر تنوعًا والأكبر فى مصر- لإدارة مدرسة جيمس البريطانية الدولية بمدينة باديا، واختارت "بالم هيلز للتعمير" التعاقد مع منصة مصر للتعليم؛ للاستفادة من خبراتها الفريدة التى تتمتع بها ورؤيتها الشاملة لإدارة المؤسسات التعليمية والتى تناسب احتياجات الأسواق المختلفة.

وقع الاتفاقية، طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذى المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير، أحمد وهبي، الرئيس التنفيذى لمنصة مصر للتعليم، بحضور مسئولى شركة بالم هيلز للتعمير وعدد من قيادات منصة مصر للتعليم.

تهدف الشراكة إلى إقامة مدرسة جيمس البريطانية الدولية فى باديا، أول مدينة مستدامة فى مصر وأول مدينة ذكية فى غرب القاهرة، حيث تؤمن مدينة باديا بمكانة التعليم وتضعه على قائمة أولوياتها وتلتزم بتوفير أحدث أساليب وطرق التعليم المتقدمة للأجيال القادمة.

تخطط بالم هيلز للتعمير أن تفتح مدرسة جيمس البريطانية الدولية، أبوابها لاستقبال الطلاب فى سبتمبر عام 2024، ضمن شبكة جيمس الدولية المرموقة والتى تتمتع بخبرة فى مجال الخدمات التعليمية لأكثر من 60 عامًا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسيا وأوروبا وشمال أمريكا، وتُعد أحد أكبر مقدمى خدمات التعليم الخاص التى تشمل جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية فى جميع أنحاء العالم، وتمكنت من خلال 60 مدرسة فى منطقة الشرق الأوسط من تقديم الخدمات التعليمية لأكثر من 130 ألف طالبا.

قال طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذى المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير: "نحن على ثقة أن منصة مصر للتعليم هى الاختيار المثالى لإدارة مدرسة جيمس البريطانية الدولية فى مدينة باديا لتقديم مستوى عالى الجودة يلبى ما يطمح له العملاء بالإضافة إلى توفير مستوى ثقافى متميز. إن فهم منصة مصر للتعليم الراسخ والمتعمق لمشهد التعليم المصرى سيسهم فى تقديم قيمة مضافة لمجتمع باديا".

وأضاف طنطاوي: يعد تعاون شركة بالم هيلز للتعمير مع منصة مصر للتعليم دليلاً على التزامنا بتقديم خدمات تعليمية استثنائية واسعة ومتنوعة كأحد الأسس الرئيسية لمدينة باديا، حيث تمثل شراكتنا مع مدراس جيمس المعروفة عالميًا بتميزها خطوة جديدة نحو تحقيق هدفنا المتمثل فى تقديم منصات تعليمية توفر أحدث أساليب التعليم حول العالم بما يساهم فى تعزيز دورنا نحو تنمية المجتمع".

من جانبه، قال أحمد وهبي، الرئيس التنفيذى لمنصة مصر للتعليم:" سُعداء بالشراكة طويلة الأمد مع بالم هيلز للتعمير. فكما تعودنا، سنعمل عن كثب مع القائمين على مدينة باديا؛ لتوفير تجربة تعليمية استثنائية وبيئة فريدة لمجتمع باديا تهدف إلى تمكين الطلاب من تحسين مهاراتهم فى حل المشكلات من خلال العمل المستقل والتعاوني".

أضاف:" نحن على ثقة من أن فريق منصة مصر للتعليم لديه الخبرة والموهبة لتنفيذ استراتيجيتنا لتقديم تجربة تعليم استثنائية عبر جميع القطاعات، ونسعى لتحقيق ذلك من خلال تقديم مجموعة فريدة من المعلمين لضمان توفير تعليم عالى الجودة، وبيئة تركز على المهارات المستقبلية، والاستثمار فى التقنيات التى تجهز الطلاب لمواجهة مستقبل متغير وتغذى الرغبة فى التعلم المستمر".

تلتزم شركة بالم هيلز للتعمير ومنصة مصر للتعليم بتقديم خدمات عالية المستوى للمجتمعات التى تعمل بها، ستعمل الشركتين معًا بشكل وثيق على مدار الـ 14 شهرًا القادمة لضمان التقدم فى تطوير المشروع بشكل سلس. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم شركة بالم هيلز للتعمير ومنصة مصر للتعليم بالنمو المستدام والمساهمة فى المجتمعات التى تخدمها بفضل الفلسفة المشتركة للشركتين فى تقديم خدمات عالية الجودة تضع عملائها فى المقام الأول.

تعد مدينة باديا، من شركة بالم هيلز للتعمير، أول مدينة مستدامة فى مصر، وأول مدينة ذكية فى قلب أكتوبر الجديدة، وتمتد على مساحة 3000 فدان، وتضم 50 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى موقعها المتميز الذى يربط بين شرق وغرب القاهرة ويوفر المشروع خدمات متكاملة منها خدمات تعليمية من خلال شراكات مع كبرى المؤسسة المحلية والدولية، خدمات صحية، مراكز تجارية، مكاتب إدارية، فنادق عالمية، ونادى رياضى على مساحة 80 فدانًا الذى يعد الأكبر فى المنطقة.



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