اليمن والإمارات يبحثان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الاثنين، مع السفير الإماراتي لدى اليمن محمد الزعابي، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) أن الجانبين ناقشا، خلال اللقاء، التطورات التي يشهدها اليمن، والجهود الأممية والإقليمية، الرامية إلى تمديد الهدنة، وصولاً لتحقيق السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها.

واستعرض وزير الخارجية اليمني، تصعيد الحوثي على عدد من الجبهات، واستمرار محاولاتها تهريب الأسلحة، واستهدافها للمنشآت النفطية، وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن.

من جانبه.. عبر السفير الإماراتي، عن متانة العلاقات التي تربط البلدين.. مجدداً موقف بلاده الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وجهوده لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، ووقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.