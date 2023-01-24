اليوم السابع
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المستشار الإعلامى لرئاسة الطائفة الإنجيلية: نصلى لعزاء الصحفيين فى وفاة علام عبدالغفار

الثلاثاء، 24 يناير 2023 01:55 م
المستشار الإعلامى لرئاسة الطائفة الإنجيلية: نصلى لعزاء الصحفيين فى وفاة علام عبدالغفار يوسف إدوارد المستشار الإعلامى لرئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر
كتب: محمد الأحمدى

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قدم يوسف إدوارد المستشار الإعلامى لرئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر العزاء إلى أسرة اليوم السابع في وفاة الزميل علام عبدالغفار نائب رئيس التحرير والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وأكد إدوارد خلال تصريحات خاصة لليوم السابع "نشعر بحزن كبير على فقدان كاتب مصرى مجتهد ونصلى من أجل عزاء الأسرة والجماعة الصحفية".

ومن جانبه قدم أيضا القس الدكتور بهيج رمزى مسؤل لجنة المشورة الأسرية بالكنيسة الأسقفية العزاء قائلا "نطلب له الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان".

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات، والذى وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وإذ تنعى الشركة الزميل الراحل، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الصحفى علام عبد الغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات باليوم السابع، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء.
 
وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الراحل والأسرة الصحفية والزملاء بمؤسسة اليوم السابع؛ داعيا الله أن يتقبله في الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 
وأكد المجلس أن الراحل كان محبًا لعمله، وكان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، ومثالا للصحفي المخلص المحب لوطنه.

الطائفه الانجيليه

علام عبدالغفار

الاعلى للاعلام

نقابه الصحفيين



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