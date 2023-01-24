"القومى للإعاقة" ينظم دورة لتبادل الخبرات بين مصر والأردن

كتب محمود راغب

ينظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 بعنوان "مصر الأردن... تبادل الخبرات نحو دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك يوم الخميس المقبل 26 يناير الجاري في تمام الساعة 12 ظهرًا بقاعة ضيف الشرف ببلازا 2.

ويستضيف المجلس في هذه الندوة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، والسفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بجمهورية مصر العربية، والدكتور مهند العزة، الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأردن، وندى ثابت عضو مجلس النواب، وتديرالندوة رشا أرنست، مسئول إدارة الثقافة بالمجلس.

وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن محاور الندوة تدور حول تطور تشريعات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولتي مصر والأردن، ومناقشة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 للدولتين، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه دمج وتمكين هذه الفئة في هاتين الدولتين، وتناول الفرص والتحديات المختلفة في مجال التكنولوجيا.

أضافت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم، أن الهدف من هذه الندوة هو الوقوف على أخر المستجدات في قضايا الإعاقة في كلا الدولتين، والتعرف على إنجازات مصر والأردن في هذا الملف الهام الذي تولي به الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية الحكيمة أهمية خاصة، بما يسمح بتبادل الخبرات الثقافية بين الطرفين، ويساهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة، ويعمل على تحقيق الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة، فضًلا عن تمكينهم ثقافيًا في هذين المجتمعين، بما ينعكس بالإيجاب على أهداف التنمية المستدامة لكلا الدولتين من حيث التنفيذ، لاسيما وأن هناك قواسم مشتركة بين هاتين الدولتين التي تجمع بينهما العروبة والأصالة.

الجدير بالذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 المزمع إقامتها بالتجمع الخامس خلال الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2023، للمرة العاشرة على التوالي بالجناح المخصص له رقم (B13) في صالة (3) - صالة الوزارات – وسيضم الجناح عدد من مطبوعات التوعية التي أصدرها المجلس خلال الفترة الماضية، إلى جانب عرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة الفنية والثقافية المنتجة بأيديهم من خلال إشراك عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة داخل جناح المجلس وتخصيص مساحات مناسبة لمنتجاتهم.

كما سيستكمل المجلس مبادرته التي أطلقها منذ 3 سنوات تحت عنوان "معرض الكتاب بلغة الإشارة" من خلال ترجمة الندوات الثقافية بلغة الإشارة لجميع رواد المعرض بهدف تحقيق الإتاحة المعرفية وتوعية زوار المعرض بقضايا الإعاقة، وبشكل يعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ثقافيًا ويسهم في تحقيق مبدأ المساواة والعدالة في المعرفة.

ويتيح المجلس بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب مجانية الدخول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب للأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة تخفيضات لهم تصل إلى 30٪ على الكتب المعروضة في هذه الدورة بموجب كارنيه إثبات الاعاقة بالتعاون مع الهيئة ودور النشر.