اليوم السابع
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القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية ورجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

الثلاثاء، 24 يناير 2023 10:48 ص
القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية ورجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى

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بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى برقية تهنئة للواء  محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 25 / 1 / 2023 جاء فيها :" السيد اللواء  محمود توفيق، وزير الداخلية، يُسعدنى أن أبعث إليكم ولرجال هيئة الشرطة بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الحادية والسبعين للملحمة البطولية الخالدة لرجال الشرطة البواسل بمدينة الإسماعيلية عام 1952، والصمود بكل شجاعة وإقتدار فى مواجهة المعتدى والدفاع عن عزة الوطن وكرامة شعبه العظيم .
 
ومع الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية فإن رجال القوات المسلحة يقدرون بكل فخر وإعتزاز دوركم المشرف فى تأمين الجبهة الداخلية والسهر على أمن وسلامة المجتمع المصرى، مؤكدين الوفاء بالمهام المقدسة التى نحمل أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة أرض مصر وتأمين انطلاقتها نحو البناء والتنمية والحياة الكريمة لأبنائها جيلاً بعد جيل، حفظ الله مصر وشعبها الكريم وكل عام وأنتم بخير.
 
كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة.

القوات المسلحه

وزير الدفاع

عيد الشرطة

٢٥ يناير



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