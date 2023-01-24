القرنفل والشمر يساعدان فى التخلص من رائحة الفم الكريهة

كتبت ميرفت رشاد

أسباب رائحة الفم الكريهة معروفة، من بين الأكثر انتشارًا تسوس الأسنان ، وأمراض اللثة ، وسوء نظافة الفم، يمكن أن تعلق جميع الأطعمة في أسنانك ، لكن بعض الأطعمة ، مثل البصل والثوم ، يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة بشكل متكرر، ومن أجل الحفاظ على نظافة أسنان جيدة ، نقدم لك 5 علاجات سهلة لرائحة الفم الكريهة يمكنك تجربتها في المنزل، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

1. اشرب الماء



من أهم طرق منع رائحة الفم الكريهة شرب الماء كل يوم، سيكون من الأسهل التخلص من الجراثيم التي تنتج رائحة كريهة إذا كان فمك أكثر رطوبة، يساعد اللعاب في الحفاظ على نظافة الفم ويمنع نمو الجراثيم السيئة.

2. مضغ القرنفل



يساعد القرنفل في إنعاش التنفس ومحاربة الجراثيم المسببة لتسوس الأسنان، يمكنك حقًا أن تنعش أنفاسك على الفور وتجعلها ممتعة بشكل مقبول بمجرد مضغ بضع فصوص فقط بضع مرات في اليوم، يتلاشى تدريجيا رائحة الفم الكريهة بشكل دائم عن طريق منع نمو الجراثيم المسببة له.

3. اشرب الشاي الأخضر



هناك العديد من الطرق التي يفيد فيها الشاي الأخضر صحة أسنانك، وفقًا للأبحاث ، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر تتصدى لمجموعة متنوعة من أسباب رائحة الفم الكريهة، على وجه الخصوص ، يقلل البوليفينول من الجراثيم ومركبات الكبريت التي تسبب رائحة الفم الكريهة، قبل الذهاب للنوم ، قم بإعداد كوبين من الشاي واتركهما ينقعان في الثلاجة طوال الليل، املأ زجاجة ماء بالشاي المثلج ، ثم اصطحبها إلى مكان العمل واشربه طوال اليوم لمنع رائحة الفم الكريهة.

4. تناول بذور الشمر



تحتوي بعض التوابل والأعشاب على زيوت عطرية لذيذة، بعد تناول الثوم والوجبات اللاذعة الأخرى ، قد تساعد في إخفاء رائحة النفس، توفر بذور الشمر زيتًا عطريًا مع خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تساعدك على التنفس بشكل أفضل، تعزز بذور الشمر اللذيذة إنتاج اللعاب ، مما يساعد في تدمير الكائنات الحية الدقيقة الضارة، يمكن أيضًا استخدام إضافة هذا المكون إلى الشاي لإنشاء مشروب لتنظيف الفم.

5. تناول الزبادي



يحتوي الزبادي على بكتيريا Lactobacillus ، وهي بكتيريا مفيدة، الأمعاء هي منطقة واحدة فقط حيث يمكن لهذه البكتيريا المفيدة أن تساعد جسمك على محاربة الميكروبات المسببة للأمراض، تأكد من أن اللبن يحتوي على نسبة منخفضة من السكر ، مثل الزبادي العادي أو الخالي من الدسم ، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تقليل رائحة الفم الكريهة.