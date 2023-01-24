اليوم السابع
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القبض على سيدة تنشر فيديوهات منافية للآداب عبر صفحات السوشيال ميديا

الثلاثاء، 24 يناير 2023 11:52 ص
القبض على سيدة تنشر فيديوهات منافية للآداب عبر صفحات السوشيال ميديا متهمة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية التصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
 
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإنشاء حساب إلكترونى على تطبيقى (إنستجرام – فيس بوك ) عبر شبكة الإنترنت وبثها من خلالهما مقاطع فيديو خادشة للحياء العام بهدف زيادة نسبة المشاهدة لتحقيق أرباح مالية. 
 
 
عقب تقنين الاجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها على النحو المشار إليه، وضبط بحوزتها ( هاتف محمول "به مقاطع فيديو وصور" تؤكد نشاطها الآثم )، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الداخلية

اداب

فيديوهات مخلة

حوادث



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