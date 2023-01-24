القباج تتوجه لـ"الدوحة" للمشاركة فى اجتماعات الدورة 42 لوزراء الشئون الاجتماعية العرب

كتب: مدحت وهبة

تتوجه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل المشاركة في أعمال اجتماعات الدورة الـ" 42” لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والتي تعقد على مدار يومي 25 و26 يناير الجاري، بالإضافة إلى مشاركتها في اجتماع الدورة الـ" 78" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب المشكل من "جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال، جمهورية العراق، سلطنة عمان، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية " عضو دائم" لمدة عامين، وبحضور دولة قطر " رئاسة الدورة الـ" 42” لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

ومن المقرر أن تشارك وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها إلى الدوحة في الحدث رفيع المستوي حول "الأشخاص ذوي الإعاقة..والفقر متعدد الأبعاد.. مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.. وما بعد"، والذى يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر وحضوره، وكذلك حضور السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي على هامش أعمال الدورة عددًا من اللقاءات الثنائية مع الوزراء العرب المشاركين في أعمال الدورة، وذلك لمناقشة الملفات المعنية بالتنمية البشرية والاجتماعية، وبحث سبل التعاون بين مصر والبلدان العربية في عدد من المجالات.

وترأست الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، اجتماعا لمجلس إدارة الصندوق بعد إعادة تشكيليه وضم خبراء فى مجالات التمويل والاستثمار، والشمول المالي، والبعد البيئى والاجتماعى إلى عضوية مجلس الصندوق، بالإضافة إلى أعضاء من وزارة التنمية المحلية، والاتحاد التعاونى الإنتاجي، والبنك الزراعى المصرى بحضور الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، والمستشار محمد نصير نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة، وجمال خليفة المدير التنفيذى للصندوق.

واستعرضت القباج خطة استكمال اللوائح والقرارات الخاصة بأنظمة عمل الصندوق بعد إعادة تشكيليه وتعيين المدير التنفيذى للصندوق، كما ناقش الاجتماع مقترح برنامج التمويل المتناهى الصغر الذى يقدمه صندوق دعم الصناعات إلى الجمعيات الأهلية والمؤسسات الشريكة بالتعاون مع البنك الدولي، وآليات عمل برنامج التمويل.

وأكد الحضور على تدريجية خروج الفئات الأكثر احتياجا من الدعم النقدي، وذلك بعد تأهيلهم اقتصادياً وتوفير فرص عمل لهم إما لدى الغير فى أحد المشروعات أو المصانع أو الورش، أو لدى النفس من خلال عمل مشروعات متناهية الصغر.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الصندوق يسعى إلى عقد الشراكات مع المؤسسات الدولية والمحلية سعيا للارتقاء بالمستوى ﺍلاقتصادى للأسر الفقيرة، وتعزيز قدراتهم الإنتاجية، وذلك بالتوافق مع توجهات الدولة فى تعزيز فرص التمكين الاقتصادى وتشجيع العمالة غير المنتظمة للانضمام للاقتصاد الرسمي، وتوفير فرص توليد الدخل خاصة فى المناطق الريفية والمناطق الصحراوية النائية.

وأشار الحاضرون إلى أنه لا مفر من ضرورة إنشاء تجمعات صناعية أو حرفية صغيرة فى القرى أو وحدات إنتاجية من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص الوسيط والجهات الشريكة فى نفس المجال مثل وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية ووزارة قطاع الأعمال.

وخلال الاجتماع تم استعراض ملامح برنامج التمويل المتناهى الصغر للصندوق، الذى سيوفر تمويلا ميسرا إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.

وأعلنت القباج أن برنامج التمويل الجديد سيقدم للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة والمتقدم لأحد المشروعات تيسيرات تمويلية خلال فترة دورة الإنتاجية الأولى للمشروع، وذلك تشجيعا له على الإنتاج، كما سيتم عمل وثيقة تأمين على المستفيد ضد مخاطر الوفاة والعجز، حيث سيسمح الصندوق للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة والمتقدم لتمويل مشروع متناهى الصغر بفترة سماح ٦ أشهر ليتسنى للمشروع استكمال الدورة الإنتاجية، ويستطيع الشخص الوفاء بقسط القرض.