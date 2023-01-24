اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 يناير 2023 04:00 ص
أكرم القصاص
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العراق و"الصحة العالمية" يبحثان سبل تعزيز آفاق التعاون الصحى

الثلاثاء، 24 يناير 2023 03:44 ص
العراق و"الصحة العالمية" يبحثان سبل تعزيز آفاق التعاون الصحى العراق
أ ش أ

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بحث وزير الصحة العراقي الدكتور صالح مهدي الحسناوي، مع ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور أحمد زويتن، سبل تعزيز آفاق التعاون الصحي المشترك بين الجانبين. 
 
واستعرض الجانبان - خلال لقائهما الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء العراقية - أسس النهوض بالقطاع الصحي في العراق والتركيز على جوانب عدة أهمها الضمان الصحي ومكافحة الإدمان على المخدرات ومشروع رقمنة النظام الصحي في العراق.
 
وأشاد وزير الصحة العراقي بجهود المنظمة وتعاونها المستمر لدعم العديد من المشاريع الصحية، ومنها المتعلقة بالصحة العامة واهتمامها بتطوير القطاع الصحي في العراق.

العراق

منظمة الصحة العالمية

وزارة الصحة العراقية



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