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العاهل الأردنى يؤكد لـ"نتنياهو" تمسك المملكة الثابت بالالتزام بحل الدولتين

الثلاثاء، 24 يناير 2023 03:58 م
العاهل الأردنى يؤكد لـ"نتنياهو" تمسك المملكة الثابت بالالتزام بحل الدولتين العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني
كتب أحمد جمعة

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استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشدد ملك الأردن على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وعدم المساس به، حسبما نشرت وكالة "بترا".

وأكد العاهل الأردنى ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشددا على ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام.

وأعاد ملك الأردن التأكيد على موقف الأردن الثابت الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

كما تم بحث العلاقات الثنائية وضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية والإقليمية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني، والوفد الإسرائيلي المرافق.

 

 


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القدس



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