السلطات الروسية تكشف كميات الذخيرة والأسلحة الحديثة بحوزة الجيش

أ ش أ

أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن لدى بلاده ما يكفي من الأسلحة والذخيرة ووسائل التدمير، مشيرًا إلى أن الجيش الروسي حصل منذ بداية العام على أحدث الأسلحة.



وقال ميدفيديف، خلال زيارة لمركز تصنيع بنادق "كلاشنيكوف" في مدينة "إيجيفسك" الروسية، اليوم الثلاثاء: "أريد أن أخيب آمال الأعداء، فلدينا ما يكفي من الأسلحة والذخيرة، فقد تم توريد أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية ووسائل التدمير الأكثر طلبا منذ بداية العام الجاري".



وأضاف: "يراقب خصوم روسيا إنتاج الأسلحة ويدلون بشكل دوري بتصريحات مفادها أن الصواريخ المتبقية لدينا صارت أقل بمرة ونصف المرة"، لافتا إلى أن شركات المجمع الصناعي العسكري تعمل على زيادة المعروض من الطائرات المسيرة للاستطلاع والهجوم ولديها فائض من الذخيرة لتلبية احتياجات المنطقة العسكرية الشمالية للقوات المسلحة الروسية.



وأفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية بأن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي عقد، خلال زيارته للمركز، اجتماعا لمجموعة العمل التابعة للجنة الصناعية العسكرية لمراقبة الإنتاج.