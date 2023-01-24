وحاصرت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية في ساعات الصباح الباكر العراقيب، وقام عناصرها بالاعتداء على السكان وإجبارهم على الخروج من مساكنهم ومنازل الصفيح والخيام، قبل أن تقوم الجرافات الإسرائيلية بهدمها.

وتعد هذه المرة الأولى التى تهدم فيها السلطات الاسرائيلية مساكن أهالى العراقيب، منذ مطلع العام، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي.

يذكر أنه تبقى في قرية العراقيب 22 عائلة، عدد أفرادها نحو 800، يعتاشون من تربية المواشى والزراعة الصحراوية، وتمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.