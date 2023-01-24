السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شخص لسرقته بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "م.ا.ش" بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل المجنى عليه "ا.ع" وسرقة التوك توك الخاص به بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه بأنه أثناء سيره بالتوك توك الخاص به استوقفه المتهم وطلب منه توصيله لأحد الأماكن وفى الطريق العام قام بتهديده بمطواة سلاح أبيض لسرقة التوك توك الخاص به، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.



تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم سوهاج الجديدة عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه والمتعاطين وأصحاب الكيف بدائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من طرب الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها على المتهم. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "م.ع.م"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة قسم سوهاج الجديدة.