الرئيس العراقي: ضرورة الحوار لحل المسائل العالقة بين الحكومة وكردستان

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة الحوار لحل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق وفق الدستور والقانون بما يحمي مصالح المواطنين.



وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الرئيس رشيد استقبل وفدا من برلمان إقليم كردستان، وبحثا التطورات السياسية في البلاد بما في ذلك ما يتعلق بالإقليم، وأكد الرئيس العراقي أهمية تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البلاد.



وأشار الرئيس رشيد إلى أهمية إقرار الموازنة المالية العامة للبلاد لما لها من تأثير في حياة المواطنين والشروع في عمليات البناء والإعمار والبنى التحتية الأساسية، وشدد على ضرورة تنفيذ البرنامج الوزاري للحكومة وخاصة البنود المتصلة بشكل مباشر بمتطلبات المواطنين للارتقاء بالأوضاع المعيشية والخدمية.



كما أكد ضرورة استمرار التنسيق والحوار بين الأطراف السياسية الكردية والانطلاق من النقاط المشتركة المهمة في وضع مصلحة المواطنين في الإقليم وعموم البلد أثناء الحوار.



بدوره، ثمّن الوفد البرلماني الكردستاني جهود الرئيس العراقي في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، ودعم ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد والنهوض بالواقع المعيشي والخدمي لجميع المواطنين.



وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، اليوم الثلاثاء، على دعم منهج الحكومة في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد.



وذكر مكتب مجلس الوزراء، في بيان نقتله قناة السومرية نيوز، أن السوادني استقبل عبد الواحد "للتباحث بشأن عدد من القضايا في الساحة العراقية".

وجرى خلال اللقاء التأكيد على "دعم منهج الحكومة في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد والارتقاء بالواقع المعيشي والخدمي للمواطنين في عموم العراق".